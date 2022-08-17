Взрывы в Крыму: путин устроит очередное жуткое злодеяние

16 суток не могут предъявить "диверсантов" из Севастополя. Не сподобились хоть как-то намекнуть, что Новофедоровку атаковали с воздуха. Просто ради приличия.

Предлагают выбор между головотяпами и теми же "диверсантами". Теперь "диверсанты" в Джанкое.

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Что в Гвардейском

В Гвардейском наверняка тоже они. Как и в Курске. Уже совсем не важно, как оно было на самом деле.

Если раньше была некая недосказанность, кто из российских силовиков борется за премию Дарвина – фсб или структуры минобороны рф, то сейчас картинка разворачивается так, что фсбэшники остаются крайними.

Т.е., это не армия плохо воюет, это не гру плохо включается. Это все фсб. Сначала подставили с разведданными. Теперь из-за них бардак в тылу. Традиционно болеем за обе команды…

Важно После серии взрывов в Крыму есть только один вопрос

Реакция кремля

Реакция обиженного садиста предсказуема – путин устроит очередное жуткое злодеяние, чтобы не выглядеть настолько жалким. Но подданые росцаря изрядно напуганы. Сейчас они понесут свои страхи по своим российским дырам. Это еще немного замедлит российскую военную машину.

кремль просто обязан пытаться перехватывать инициативу, чтобы навязать переговоры с позиции силы. Пока выходит не очень. Будет спешить, будет ошибаться. А там время покажет.

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