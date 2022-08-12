В кремле напряглись из-за взрывов в Крыму

российское военное командование проводит активные мероприятия по "восстановлению" своих частей и подразделений, понесших существенные потери в предыдущих боях, а также пытается нарастить численность своих войск на определенных направлениях.

В частности, 200 мсбр 14-го АК Северного флота, действующей на Харьковском направлении силами 1 БТГ (батальонная тактическая группа – 24 канал), пополняется за счет 71-й (Нагурское, о.Земля Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа) и 99 -й (о. Котельный, Новосибирские острова) тактических групп корпуса.

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Планы россиян

В свою очередь, с железнодорожной станции "Луостари" на территорию Украины уже отправлен эшелон с еще одной БТГ этой бригады.

Противник интенсивно готовится к возобновлению активных наступательных действий по направлению на Северск. Для этого командованием войск противника уже сформированы штурмовые группы из состава 21-й мсбр 2-й ЗВА, 55-й и 35-й мсбр 41-й ЗВА, которые усиливаются танками 68-го тп 90-й тд.

В общем, это до 4-5 БТГ, которые "приготовлены" специально для наступления и захвата Северска. На это же направление перегруппированы подразделения 120-й абр, которые по всем признакам, скорее всего, будут "работать" в интересах этой группировки.

Насколько я понимаю, главная цель – выйти в район южнее Северска и перерезать сообщение между Соледаром и Северском. Скорее всего, будут атаковать по направлениям Спорное – Ивано-Дарьевка и Белогоровка – Веселое – Раздолевка.

Также, на мой взгляд, одновременно с этим другая тактическая группа из состава 15-й, 30-й и 74-й мсбр (2-й и 41-й ЗВА), усиленных не менее 1-й танковой БТГ из состава 90 -й тд (в общей сложности до 5-6 БТГ), попытается прорваться через р. Северский Донец в направлении на Николаевку (восточнее Славянска), а также форсировав реку на участке где-то Дроновка - Серебрянка, выйти на северные окраины Северска.

Вполне возможны "вспомогательные" атаки силами 2-го "армейского корпуса" псевдореспублики в Луганской области на Верхнекаменное с востока.

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Что в Крыму

Судя по всему, командование войск противника пришло к выводу о "недостаточности уровня эффективности системы ПВО", прикрывающей его группировку войск на временно оккупированной территории полуострова Крым и в Южной операционной зоне. Еще 8 августа на АБ Бельбек из АБ Кущевска было переброшено звено (4 единицы) истребителей – перехватчиков типа МиГ-31БМ.

По всем признакам, учитывая способность этих самолетов эффективно бороться с малоразмерными целями типа КР, российское командование планировало привлечь их для усиления системы ПВО своей межвидовой группировки на полуострове Крым.

Кстати, начиная с 1.09.2022 г. всем военнослужащим российских оккупационных войск, дислоцирующимся на оккупированной территории полуострова Крым, запрещено предоставлять ежегодные отпуска за текущий год.

Упорные бои на Запорожье

Насколько я понимаю, командование войск противника активно готовится также к "ожесточенным боям" на Запорожском направлении. Оно "внезапно вернулось" из Херсонского плацдарма в район Мелитополя БТГ 40-й и 155-й обр МП, а также активно производит усиление передовых БТГ 19-й и 42-й мсд 58-й ЗВА Южного ПО на направлениях Пологи — Гуляйполе (+ до 2 БТГ), а также на направлении Новомайорское – Причистовка (+ 2 БТГ из состава 37-й мсбр 36-й ЗВА Восточного ВО).

Учитывая сосредоточение также на этом направлении не менее 3-х батальонов ПВК ПВК "Вагнер", а также БТГ 5-й тбр, 22-й обр СпП, 100-й рбр, это не учитывая БТр из состава мсп 19-й и 42 -й мсд 58-й ЗВА, которые уже здесь вовлечены в напряженные бои в районе Щербаков — Нестерянки, Полог и южнее Угледара, вырисовывается достаточно интересная "картинка".

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