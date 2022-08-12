Зокрема, 200 мсбр 14-го АК Північного флоту, яка діє на Харківському напрямку силами 1 БТГ (батальйонна тактична група – 24 канал), поповнюється за рахунок 71-ї (Нагурське, о.Земля Олександри, архіпелаг Земля Франца-Йосифа) та 99-ї (о. Котельний, Новосибірські острови) тактичних груп корпусу.

Читайте росія зі шкіри пнеться, щоб досягнути перемир'я

Плани росіян

Своєю чергою, з залізничної станції "Луостарі" на територію України вже відправлено ешелон із ще однією БТГ цієї бригади.

Противник інтенсивно готується до відновлення активних наступальних дій у напрямку на Сіверськ. Для цього командуванням військ противника вже сформовано штурмові групи зі складу 21-ї мсбр 2-ї ЗВА, 55-ї та 35-ї мсбр 41-ї ЗВА, які підсилюються танками 68-го тп 90-ї тд.

Загалом, це до 4-5 БТГ, які "приготовано" спеціально для наступу та захоплення Сіверська. На цей же напрямок перегруповано підрозділи 120-ї абр, які за всіма ознаками, скоріше за все, будуть "працювати" в інтересах цього угрупування.

Наскільки я розумію, головна мета – вийти у район південніше Сіверська та перерізати сполучення між Соледаром та Сіверськом. Скоріш за все будуть атакувати по напрямках Спірне – Івано-Дар'ївка та Білогорівка – Веселе – Роздолівка.

Також, на мій погляд, одночасно з цим, інша тактична група зі складу 15-ї, 30-ї та 74-ї мсбр (2-ї та 41-ї ЗВА), підсилених не менш як 1-ї танковою БТГ зі складу 90-ї тд (загалом до 5-6 БТГ), спробує прорватися через р. Сіверський Донець у напрямку на Миколаївку (східніше Слов'янська), а також форсувавши річку на ділянці десь Дронівка – Серебрянка, вийти на північні околиці Сіверська.

Цілком можливі "допоміжні" атаки силами 2-го "армійського корпусу" псевдореспубліки на Луганщині на Верхньокам'янське зі сходу.

Важливо Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: вибір у вас невеликий

Що в Криму

Судячи зі всього, командування військ противника дійшло до висновку про "недостатність рівня ефективності системи ППО", яка прикриває його угрупування військ на тимчасово окупованій території півострова Крим та в Південній операційній зоні. Ще 8-го серпня на АБ Бельбек з АБ Кущевська була перекинута ланка (4 одиниці) винищувачів – перехоплювачів типу МиГ-31БМ.

За всіма ознаками, враховуючи здатність цих літаків ефективно боротися із низьколітаючими малорозмірними цілями типу КР, російське командування планувало залучити їх для підсилення системи ППО свого міжвидового угруповання на півострові Крим.

До речі, починаючи з 1.09.2022 р. усім військовослужбовцям російських окупаційних військ, які дислокуються на окупованій території півострова Крим, заборонено надавати щорічні відпустки за поточний рік.

Запеклі бої на Запоріжжі

Наскільки я розумію, командування військ противника активно готується також до "запеклих боїв" на Запорізькому напрямку. Воно "раптово повернуло" з Херсонського плацдарму в район Мелітополя БТГ 40-ї та 155-ї обр МП, а також активно провадить підсилення передових БТГ 19-ї та 42-ї мсд 58-ї ЗВА Південого ВО на напрямках Пологи – Гуляйполе (+ до 2 БТГ), а також на напрямку Новомайорське – Причистівка ( + 2 БТГ зі складу 37-ї мсбр 36-ї ЗВА Східного ВО).

Враховуючи зосередження також на цьому напрямку не менш як 3-х батальонів пвк ПВК "Вагнер", а також БТГ 5-ї тбр, 22-ї обр СпП, 100-ї рбр, це не враховуючи БТр зі складу мсп 19-ї та 42-ї мсд 58-ї ЗВА, які вже тут втягнуті у напружені бої в районі Щербаків – Нестерянки, Полог та південіше Вугледару, вимальовується достатньо цікава "картинкО".

Також цікаво – Британська розвідка оцінила вибухи у Криму: дивіться відео