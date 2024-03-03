Оккупанты боятся ударов: в Крыму пытаются обмануть украинскую разведку, – ISW

Российские захватчики изрядно непуганы в Крыму. Оккупанты боятся украинских ударов, поэтому пытаются обмануть разведку.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. В ISW отметили, что враг делает это из-за очевидного страха.

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Пытаются препятствовать и ввести в заблуждение

Российские силы в оккупированном Крыму пытаются помешать и ввести в заблуждение украинскую разведку из-за очевидного страха перед продолжением украинских ударов,

– отметили аналитики.

Добавили, что украинский военный обозреватель Константин Машовец 2 марта заявил, что подразделения российской 31-й дивизии ПВО в оккупированном Крыму начали массированно использовать фальшивые позиции и фальшивые радиосвязи для введения в заблуждение нашей разведки.

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