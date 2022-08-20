Нивелирование репутации российской ПВО, – Коваленко прокомментировал "хлопок" в Крыму

В Крыму выросло количество "хлопка". Некоторый связан с тем, что ПВО уже на территории полуострова отрабатывает по дронам и беспилотникам, что на самом деле нивелирует репутацию россии.

Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему в "хлопке" в Крыму россия не обвиняет Украину.

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Дроны и беспилотники беспрепятственно пролетают до 300 километров

Коваленко рассказал, что, скорее всего, эти дроны и беспилотники залетают на территорию полуострова из материковой части Украины. Но до ближайших позиций ВСУ из Севастополя, из Керчи, где были замечены дроны – примерно 270 километров.

То есть, это расстояние они должны были пролететь и по оккупированной материковой части Украины, где действует эшелированная российская ПВО. Затем над морем, где также есть охват ПВО русских оккупантов. А дальше еще зайти на полуостров, где также эшелонирована ПВО врага,

– подчеркнул военный обозреватель.

Следовательно, по словам военного эксперта, если это действительно летательные аппараты ВСУ, значит, ПВО оккупантов вообще не отрабатывает на 100%. Поэтому россияне и не спешат сообщать, что в Крыму произошла атака дронов, потому что возникнут вопросы к ПВО.

"Почти 300 километров пролетает этот дрон, а только над Севастополем или Керчем его замечают. А это огромные риски для важных объектов в Крыму", – подчеркнул Коваленко.

Это проверка эффективности российского ПВО

Военный обозреватель отметил, что происходящее в Крыму – это проверка эффективности российской ПВО.

"Это нивелирование репутации российского ПВО", – добавил он.

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Коваленко отметил, что если это действительно дроны ВСУ, то использование такого количества подобной техники нужно для того, чтобы выяснить нюансы работы вражеской ПВО.

Узнать место размещения зенитно-ракетных комплексов и не только. На каких высотах они отрабатывают. По каким объектам, какого именно размера и т.д.

– детализировал военный эксперт.

Коваленко предположил, что это происходит, вероятно, для того, чтобы осуществить что-то более интересное, более масштабное.

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