Сначала оккупантам примарились "беспилотники" у аэродрома в Гвардейском. Теперь снова взывают о взрывах. Об этом со ссылкой на вражеские телеграмм-каналы пишет 24 Канал.

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На полуострове снова громко

Новые "тревожные" сообщения начали появляться в сети около 11:00.

Очень громко в Балаклаве и на Фиоленте,

– закричали в телеграмм-каналах.

Кстати, накануне российские захватчики жаловались на якобы "атаку дронов" в Симферопольском районе. Что же произошло этим утром в оккупированном Крыму, пока неизвестно.

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Сезон "хлопка" продолжается