Спочатку окупантам примарилися "безпілотники" біля аеродрому у Гвардійському. Тепер знову волають про вибухи. Про це з посиланням на ворожі телеграм-канали пише 24 Канал.

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На півострові знову гучно

Нові "тривожні" повідомлення почали з'являтися у мережі близько 11:00.

Дуже гучно в Балаклаві та на Фіоленті,

– заволали у телеграм-каналах.

До речі, напередодні російські загарбники скаржилися на нібито "атаку дронів" у Сімферопольському районі. Що ж сталося цього ранку в поки що окупованому Криму, достеменно невідомо.

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Сезон "бавовни" триває