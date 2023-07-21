Пропагандисти заявили, що нібито три "безпілотники" намагалися атакували військовий аеродром в окупованому Криму. Про це з посиланням на телеграм-канали та росЗМІ пише 24 Канал.

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Загарбники знову скаржаться на "дрони"

Окупанти заявили, що напередодні близько 15 години російська ППО нібито "збила" два дрони на підльоті до аеродрому у Гвардійському, що в Сімферопольському районі.

Ще один БпЛА буцімто "ліквідували" засобами РЕБ. Російські загарбники знову звинуватили у всьому ЗСУ.

Вже традиційно пропагандисти заявили, що нібито втрат немає, ніхто не постраждав, буцімто руйнувань не зафіксовано.

Згодом писали, що роботу Керчинської поромної переправи вже нібито відновили. Водночас "з міркувань безпеки" окупанти закликали не знімати Кримський міст.

За будь-якої теоретичної загрози з об'єкта прибирають людей і машини... Прохання в таких ситуаціях зберігати спокій і забути про свої телефони. Ворог відстежує чати та користується вашим відео та хайпом,

– істерично написав радник Аксьонова Крючков.

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Чому на Кримському мосту оголошували тривогу

За словами пропагандистів, пізно ввечері 20 липня на мосту знову оголошували тривогу через інформацію про нібито надводний безпілотник. Окупанти наважилися оголосити відбій лише через дві години.

Зауважимо, що ворог не на жарт запанікував після вибухів, що прогриміли на Кримському мосту вночі 17 липня.