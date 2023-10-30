Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире 24 Канала прокомментировал жалкие попытки россиян защитить оккупированный Крымский полуостров. Хотя получается у них плохо.

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Что используют оккупанты для защиты

В Севастопольской бухте к утру 30 октября слышали мощные залпы. Незадолго после этого появилось сообщение об очередном перекрытии Крымского моста.

Интересно, что через час после взрывов гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев написал, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты, это военные используют табельные средства маскировки. От них был неприятный запах, но Развожаев заверил, что это не представляет никакой угрозы.

Использовали дымовую завесу. Раньше задымляли Крымский мост, когда была опасность поражения беспилотниками водного и воздушного типа. Применяют это и сейчас, понимая, что некоторыми дронами операторы управляют в реальном времени.

– объяснил Роман Костенко.

Оккупанты пытаются сделать так, чтобы видео не передавало конкретное изображение. Таким образом, хотят помешать операторам дронов и катеров точно определить цель.

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