Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в ефірі 24 Каналу прокоментував жалюгідні спроби росіян захистити окупований Кримський півострів. Хоч виходить у них поганенько.

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Що використовують окупанти для захисту

У Севастопольській бухті під ранок 30 жовтня чули потужні залпи. Незадовго після цього з'явилось повідомлення про чергове перекриття Кримського мосту.

Цікаво, що за годину після вибухів гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєв написав, що у районі внутрішнього рейду та Північної бухти, це військові використовують табельні засоби маскування. Від них був неприємний запах, але Развожаєв запевнив, що це не становить ніякої загрози.

Використали димову завісу. Раніше задимлювали Кримський міст, коли була небезпека його ураження безпілотниками водного і повітряного типу. Застосовують це і зараз, розуміючи, що деякими дронами оператори керують у реальному часі,

– пояснив Роман Костенко.

Окупанти намагаються зробити так, аби відео не передавало конкретне зображення. У такий спосіб хочуть завадити операторам дронів та катерів точно визначити ціль.

Роман Костенко про вигадливість росіян: дивитись відео

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