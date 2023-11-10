Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что уничтожение двух катеров в Крыму – отличные новости.

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Нужно уничтожить главную цель

Как отметил Свитан, Украина уже давно последовательно работает над уничтожением военного потенциала оккупантов в Крыму. Там важно также завоевать определенное преимущество в воздухе. Именно поэтому на полуострове сначала выбивали и зенитные ракетные комплексы оккупантов, чтобы те же беспилотники и ракеты могли попадать в военные объекты. Параллельно запускают также надводные дроны.

Удары по Крыму продолжаются. Ось достаточно большая: от Херсонщины – до Керчи. Эти же удары авиационными ракетами по малому ракетному кораблю "Аскольд" об этом свидетельствуют. Поднимается авиационная составляющая. Идут удары для формирования поля боя,

– отметил Свитан.

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Конечно, в своего времени ждет главный военный объект оккупантов в Крыму. Когда-то Украина однозначно уничтожит Керченский мост.

Мы уже добиваем до Керчи, потому что смогли уничтожить корабль в судостроительном заводе. А Крымский мост – основная цель в этом районе. И возможности у нас есть,

– рассказал Свитан.

Взрывы в Крыму: коротко