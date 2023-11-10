Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що знищення двох катерів в Криму – чудові новини.
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Потрібно знищити головну ціль
Як наголосив Світан, Україна вже давно послідовно працює над знищенням військового потенціалу окупантів в Криму. Там важливо також завоювати певну перевагу в повітрі. Саме тому на півострові спершу вибивали і зенітні ракетні комплекси окупантів, щоб ті ж безпілотники та ракети мали можливість влучати у військові об'єкти. Паралельно запускають також і надводні дрони.
Удари по Криму тривають. Вісь досить велика: від Херсонщини – до Керчі. Ті ж удари авіаційними ракетами по малому ракетному кораблю "Аскольд" про це свідчать. Підіймається авіаційна складова. Йдуть удари для формування поля бою,
– зазначив Світан.
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Звісно, свого часу й чекає головний військовий об'єкт окупантів в Криму. Колись Україна однозначно знищить Керченський міст.
Ми вже добиваємо до Керчі, адже змогли знищити корабель у суднобудівному заводі. А Кримський міст – основна ціль у цьому районі. І можливості у нас є,
– розповів Світан.
Вибухи в Криму: коротко
- В ніч на 10 листопада в Криму було неспокійно. Місцеві жителі повідомляли про вибухи у Феодосії та Чорноморському.
- Згодом стало відомо, що надводні дрони влучили в десантний катер проєкту 1176 "Акула" та ще один десантний катер проєкту 11770 "Серна". В ГУР МО продемонстрували відео цієї операції.
- Пізніше там підтвердили, що обидва катери вдалося знищити. "Акула" пішла на дно, "Серна" намагалася "боротися", але теж втонула.