Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що знищення двох катерів в Криму – чудові новини.

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Потрібно знищити головну ціль

Як наголосив Світан, Україна вже давно послідовно працює над знищенням військового потенціалу окупантів в Криму. Там важливо також завоювати певну перевагу в повітрі. Саме тому на півострові спершу вибивали і зенітні ракетні комплекси окупантів, щоб ті ж безпілотники та ракети мали можливість влучати у військові об'єкти. Паралельно запускають також і надводні дрони.

Удари по Криму тривають. Вісь досить велика: від Херсонщини – до Керчі. Ті ж удари авіаційними ракетами по малому ракетному кораблю "Аскольд" про це свідчать. Підіймається авіаційна складова. Йдуть удари для формування поля бою,

– зазначив Світан.

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Звісно, свого часу й чекає головний військовий об'єкт окупантів в Криму. Колись Україна однозначно знищить Керченський міст.

Ми вже добиваємо до Керчі, адже змогли знищити корабель у суднобудівному заводі. А Кримський міст – основна ціль у цьому районі. І можливості у нас є,

– розповів Світан.

Вибухи в Криму: коротко