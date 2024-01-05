Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, подчеркнув, что, по его данным, удалось попасть в казарму связистов в Севастополе, а также под Евпаторией в воинскую часть, где находились местные "ппошники".
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Также есть не очень хорошие новости. Недавно из порта в Новороссийске вышел ракетоноситель "Адмирал Эссен" с ракетами на борту. Ранее оккупанты могли устанавливать ракеты только в Севастополе. Скорее всего, они решили эту логистическую задачу.
В Крыму участилась воздушная тревога
Как отметил Тизенгаузен, Украина начала усиленно работать по временно оккупированному Крыму. Тревога там звучит часто. А завезенные россияне снова понемногу сбегают с полуострова.
Не очень веселые там настроения. Там реально началась вторая волна выездов из Крыма. Возможно, она не столь массовая. Но убегают оттуда. Тем более их еще задело заявление Зеленского, что в 2024 году Украина сильно сфокусируется на Крыму,
– отметил Тизенгаузен.
Взрывы в Крыму: коротко
- 4 января во временно оккупированном Крыму раздалось много взрывов. В России эту атаку называли одной из самых массовых за последнее время. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заметил, что летчики филигранно доставили ракеты в места назначения. Однако Украине все равно нужно больше дальнобойного оружия, чтобы доставить оккупантам еще больше проблем.
- Интересно, что в минобороны России начали рассказывать, что якобы смогли "сбить" 40 разных беспилотников. Они просили местных жителей сообщать о времени и локации пролета БПЛА.
- Позже стало известно, что Силы обороны попали по одной из воинских частей россиян в Евпатории. По данным движения "Атеш", удалось поразить пункт управления, где был защищен канал связи с Кремлем. Также там координировали работу ПВО на полуострове.