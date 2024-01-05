Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, підкресливши, що, за його даними, вдалося влучити у казарму зв'язківців у Севастополі, а також – під Євпаторією у військову частину, де перебували місцеві "ППОшники".

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Також є не надто добрі новини. Нещодавно з порту в Новоросійську вийшов ракетоносій "Адмірал Ессен" з ракетами на борту. Раніше окупанти могли встановлювати ракети лише в Севастополі. Найімовірніше, вони вирішили це логістичне завдання.

В Криму почастішала повітряна тривога

Як наголосив Тизенгаузен, Україна почала посилено працювати по тимчасово окупованому Криму. Тривога там лунає часто. А завезені росіяни знову потрошки тікають з півострова.

Не дуже веселі там настрої. Там реально почалася друга хвиля виїздів з Криму. Можливо, вона не така масова. Але тікають звідти. Тим паче їх ще зачепила заява Зеленського, що у 2024 році Україна сильно сфокусується на Кримі,

– зазначив Тизенгаузен.

Вибухи в Криму: коротко