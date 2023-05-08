Боевое настроение в Крыму падает: взрывы увеличивают пессимистические настроения на полуострове

За последние несколько недель в Крыму увеличилось количество взрывов на объектах военной инфраструктуры и логистики. Как следствие – "боевой дух" местных коллаборантов и российских военных падает.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, эти удары показывают, что важные объекты в Крыму можно уничтожить в любой момент.

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"Хлопка" будет еще больше

Он добавил, что когда начнется контрнаступление, то будут наноситься массированные удары по всей военной инфраструктуре, до которой можно только дотянуться.

"Все это демонстрирует, что в России нет объектов, которые были бы недоступны для Вооруженных Сил Украины. Или ракетами, или беспилотниками, или диверсионными группами можно добраться до любой цели. Чем ближе контрнаступление, тем больше "хлопка" будет происходить", – заявил Федоров.

Крымский мост могут закрыть на выезд

Воеый эксперт отметил, что некоторые из этих ударов – по Джанкое, по нефтебазе в Севастополе, по аэродрому в Саках в прошлом году, дают понимание, что Крым все больше располагается на передовой. Все разговоры, что "ситуация под контролем", не больше, чем пустые заявления.

"Боевое настроение в Крыму падает, а пессимизм наоборот растет. Люди убегают с полуострова. Довольно многие жители хотят покинуть Крым накануне украинского контрнаступления, из-за чего Крымский мост могут закрыть на выезд. Формальные причины Россия найдет быстро", – добавил Федоров.

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