Вещи собраны или "спецоперация" идет по плану: реакция жителей Крыма на взрывы возле Джанкоя

Временно находящиеся в Крыму россияне отреагировали на взрывы вблизи Джанкоя 16 августа. Некоторые из них в панике уже собрали чемоданы, чтобы убегать.

Большинство россиян уже с вещами уезжают к родственникам на территорию страны-агрессора. Об этом они пишут в соцсетях, сообщает 24 канал.

Событие дня "Хлопок" возле Джанкоя: оккупанты заявили о детонации боеприпасов, происходит эвакуация

Как россияне отреагировали на новые взрывы в Крыму

Некоторые жители Майского считают, что "специальная военная операция идет по плану". Люди надеются, что из-за взрывов не будет жертв среди населения.

россияне "уезжают в отпуск"

Также россияне уже подготовили чемоданы с собственными вещами и готовы в любой момент прятаться в подвал или выезжать:

"Мои родители пока думают, что делать. Сейчас сидим дома. Отец сказал, что нужно следить за новостями, и если что, вещи у нас уже собраны, сразу в подвал пойдем"

"У меня муж тоже хочет уезжать, говорит, что очень много совпадений. В отпуск поедем к родственникам"

"Отпуск может затянуться, берите побольше вещей"

"Мы с семьей поедем к родственникам в Ростов на этот месяц. Укры разошлись, может за этот месяц что-то успокоится"

граждане россии массово планируют бежать из Крыма / скриншоты

Мощные взрывы в Крыму: последние новости

Тревожным было утро для жителей Майского возле Джанкоя. Там загорелась электростанция. Кроме того, жители сообщают о взрывах в населённом пункте Азовское. Заметим, что он расположен в более чем 200 километрах от линии фронта.

В то же время, телеграм-каналы сообщают, что горит не только электростанция. Мол, в том же Азовском самоуничтожается очередной склад боеприпасов врага.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму тысячи граждан россии уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.

Чубаров подтвердил меткое попадание по воинской части оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района. По его словам, взрывы раздаются в течение часа.

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