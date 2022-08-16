Вещи собраны или "спецоперация" идет по плану: реакция жителей Крыма на взрывы возле Джанкоя
Временно находящиеся в Крыму россияне отреагировали на взрывы вблизи Джанкоя 16 августа. Некоторые из них в панике уже собрали чемоданы, чтобы убегать.
Большинство россиян уже с вещами уезжают к родственникам на территорию страны-агрессора. Об этом они пишут в соцсетях, сообщает 24 канал.
Событие дня "Хлопок" возле Джанкоя: оккупанты заявили о детонации боеприпасов, происходит эвакуация
Как россияне отреагировали на новые взрывы в Крыму
Некоторые жители Майского считают, что "специальная военная операция идет по плану". Люди надеются, что из-за взрывов не будет жертв среди населения.
россияне "уезжают в отпуск"
Также россияне уже подготовили чемоданы с собственными вещами и готовы в любой момент прятаться в подвал или выезжать:
- "Мои родители пока думают, что делать. Сейчас сидим дома. Отец сказал, что нужно следить за новостями, и если что, вещи у нас уже собраны, сразу в подвал пойдем"
- "У меня муж тоже хочет уезжать, говорит, что очень много совпадений. В отпуск поедем к родственникам"
- "Отпуск может затянуться, берите побольше вещей"
- "Мы с семьей поедем к родственникам в Ростов на этот месяц. Укры разошлись, может за этот месяц что-то успокоится"
граждане россии массово планируют бежать из Крыма / скриншоты
Мощные взрывы в Крыму: последние новости
Тревожным было утро для жителей Майского возле Джанкоя. Там загорелась электростанция. Кроме того, жители сообщают о взрывах в населённом пункте Азовское. Заметим, что он расположен в более чем 200 километрах от линии фронта.
В то же время, телеграм-каналы сообщают, что горит не только электростанция. Мол, в том же Азовском самоуничтожается очередной склад боеприпасов врага.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму тысячи граждан россии уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.
Чубаров подтвердил меткое попадание по воинской части оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района. По его словам, взрывы раздаются в течение часа.
Вас может заинтересовать – США отреагировали на взрывы в Крыму: смотрите видео