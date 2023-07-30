Враждебной логистики в Крыму все меньше: в ВСУ появились возможности массированных дроновых атак
В последнее время на временно оккупированном Крымском полуострове очень неспокойно. Туда чаще наведываются дроны, удачно уничтожающие запасы русских войск. Дальше приятных новостей будет увеличиваться.
Важно, в частности, уничтожать логистические пути россиян, чтобы у них было меньше возможностей доставлять грузы для военных нужд. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
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Атак на Крым будет больше
Оккупационные власти, в частности во временно оккупированном Крыму, часто говорят об неподтверждающих атаках. В частности, 30 июля, минобороны России сообщило о якобы сбитии 25 дронов. О взрывах не сообщалось даже в местных телеграмм-каналах.
"Мы должны понимать, что атаки дронов во временно оккупированном Крыму – процесс, который уже длится некоторое время. Часто фиксировали боевую работу систем ПВО врага над Севастополем, на юго-западном побережье Крыма", – отметил Владислав Селезнев.
Такие атаки преследуют цель, в том числе, и выявление места сосредоточения вражеских систем противовоздушной обороны для того, чтобы использовать в дальнейшем наиболее выгодные маршруты.
Сейчас начинается эпоха массированных дроновых атак. Не только враг может массированно применять дроны-камикадзе. Думаю, мы также приобрели возможности, чтобы проводить массированные дроновые атаки,
– подчеркнул военный эксперт.
Наконец, враг должен понять, что Крым – это украинская территория. Оставаться там в дальнейшем для них будет равно смертельной опасности.
Владислав Селезнев о предстоящих атаках на Крым: смотрите видео
Логистические маршруты являются важной целью
Заметим, что 29 июля украинские Силы обороны подтвердили успешный удар по Чонгарскому мосту. Сейчас оккупанты бросили много сил, чтобы возобновить движение в районе Чонгара.
Кроме того, это очень усложнило ситуацию с логистикой. Россияне теперь вынуждены объезжать через Армянск.
Это добавляет несколько часов для вражеских грузовиков, перемещающих грузы для российской группировки на юге Херсонской и Запорожской областей. И это хорошо. Враг не имеет возможности оперативно реагировать на вызовы,
– отметил Селезнев.
В то же время Украине нужно работать над тем, чтобы логистические сообщения, которые больше начинают бодрствовать оккупанты, испытывали мощные разрушения.
Взрывы в Крыму: что известно
- Вечером 28 июля в Казачьей бухте на временно оккупированном полуострове взорвался склад боеприпасов. К слову, в этом районе дислоцируется российская 810 отдельная бригада морской пехоты. В Главном управлении разведки инцидент был назван диверсией. В то же время в России заявили, что совсем это не взрывы и не детонация боеприпасов, а просто "обучение".
- В поселке Октябрьское на днях тоже было очень неспокойно. Взрывы раздались на нефтебазе и аэродроме. Следует заметить, что попасть могло в крупнейшую авиабазу Крыма. В результате прилетов была детонация боеприпасов. Кроме того, во многих местах возникли пожары.
- К слову, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что украинские военные уже скоро могут зайти в Крым. Так что ждем больше хороших новостей.