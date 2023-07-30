Враждебной логистики в Крыму все меньше: в ВСУ появились возможности массированных дроновых атак

В последнее время на временно оккупированном Крымском полуострове очень неспокойно. Туда чаще наведываются дроны, удачно уничтожающие запасы русских войск. Дальше приятных новостей будет увеличиваться.

Важно, в частности, уничтожать логистические пути россиян, чтобы у них было меньше возможностей доставлять грузы для военных нужд. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Смотрите также В Казачьей бухте в Крыму взорвался склад боеприпасов россиян, – ГУР

Атак на Крым будет больше

Оккупационные власти, в частности во временно оккупированном Крыму, часто говорят об неподтверждающих атаках. В частности, 30 июля, минобороны России сообщило о якобы сбитии 25 дронов. О взрывах не сообщалось даже в местных телеграмм-каналах.

"Мы должны понимать, что атаки дронов во временно оккупированном Крыму – процесс, который уже длится некоторое время. Часто фиксировали боевую работу систем ПВО врага над Севастополем, на юго-западном побережье Крыма", – отметил Владислав Селезнев.

Такие атаки преследуют цель, в том числе, и выявление места сосредоточения вражеских систем противовоздушной обороны для того, чтобы использовать в дальнейшем наиболее выгодные маршруты.

Сейчас начинается эпоха массированных дроновых атак. Не только враг может массированно применять дроны-камикадзе. Думаю, мы также приобрели возможности, чтобы проводить массированные дроновые атаки,

– подчеркнул военный эксперт.

Наконец, враг должен понять, что Крым – это украинская территория. Оставаться там в дальнейшем для них будет равно смертельной опасности.

Владислав Селезнев о предстоящих атаках на Крым: смотрите видео

Логистические маршруты являются важной целью

Заметим, что 29 июля украинские Силы обороны подтвердили успешный удар по Чонгарскому мосту. Сейчас оккупанты бросили много сил, чтобы возобновить движение в районе Чонгара.

Кроме того, это очень усложнило ситуацию с логистикой. Россияне теперь вынуждены объезжать через Армянск.

Это добавляет несколько часов для вражеских грузовиков, перемещающих грузы для российской группировки на юге Херсонской и Запорожской областей. И это хорошо. Враг не имеет возможности оперативно реагировать на вызовы,

– отметил Селезнев.

В то же время Украине нужно работать над тем, чтобы логистические сообщения, которые больше начинают бодрствовать оккупанты, испытывали мощные разрушения.

Взрывы в Крыму: что известно