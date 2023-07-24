На въезде-выезде из Крыма большие пробки, а людям становится плохо. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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На 14:00 24 июля 2023 года в очереди со стороны Тамани 120 транспортных средств, а со стороны Керчи – 100. Как видим, количество желающих уехать почти такое же, как и желающих въехать.

По дороге в Крым и с полуострова дежурят бригады скорых. Они стоят там, где скапливаются авто. Медицинская помощь уже понадобилась 106 человек, среди которых 12 детей.

Вероятно, это те, кому совсем не хотелось уезжать из Крыма. Ну или те, чей отдых не удался.

"Танки ездят, но в общем-то все хорошо"

Оккупанты, на удивление, не скрывают положения дел. Наверное, что-то пошло совсем не по плану.

Как сообщают журналисты пророссийских изданий, на въезде в Крым нужно уступать дорогу танкам, а в общем-то все хорошо, "дорога достаточно безопасная и комфортная", можно ехать. Да, и еще о страховании можно забыть.

В любой момент на дорогу может выехать танк или БТР, и он будет главным. Здесь не действует ОСАГО и КАСКО, то есть оформить аварийный случай или получить выплату будет нельзя,

– такими словами корреспондентка призывает посещать солнечный полуостров.

Что говорят оккупационные власти

Так называемый временный исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призывает не посещать ряд городов и не "уезжать из сухопутного коридора в Крым".

Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города, скажем так, лучше пока не посещать,

– предупреждает предатель.

То есть россиянам фактически запретили свободно передвигаться, что не удивительно. Крым – это украинская территория.

Когда Крым вернется домой

ГУР называет Крымский мост "крайне нестабильной конструкцией" и не советует ездить по нему тем, кто не причастен к преступлениям россиян. Ранее в ведомстве говорили, что мост могут оставить как путь ухода для окупантов.

Военные эксперты рассказали, каким оружием можно уничтожить Крымский мост.

А Алексей Данилов назвал 12 шагов для деоккупации Крыма.