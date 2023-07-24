На в'їзді-виїзді з Криму великі затори, а людям стає зле. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

На 14:00 24 липня 2023 року в черзі з боку Тамані 120 транспортних засобів, а з боку Керчі – 100. Як бачимо, кількість охочих виїхати майже така сама, як і охочих в'їхати.

Дорогою до Криму та з півострова чергують бригади швидких. Вони стоять там, де скупчуються авто. Медична допомога вже знадобилася 106 особам, серед яких 12 дітей.

Імовірно, це ті, кому зовсім не хотілося їхати з Криму. Ну або ті, чий відпочинок не вдався.

"Танки їздять, але загалом усе добре"

Окупанти, на диво, не приховують стану справ. Напевне, щось пішло геть не за планом.

Як повідомляють журналісти проросійських видань, на в'їзді до Криму треба поступатися дорогою танкам, а загалом усе добре, "шлях досить безпечний і комфортний", можна їхати. А, і ще про страхування можна забути.

У будь-який момент на дорогу може виїхати танк чи БТР, і він буде тут головний. Тут не діє ОСАГО та КАСКО, тобто оформити аварійний випадок або отримати виплату буде не можна,

– такими словами кореспондентка закликає відвідувати сонячний півострів.

Що говорить окупаційна влада

Так званий тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Запорізької області Євген Балицький закликає не відвідувати низку міст і не "з'їжджати з сухопутного коридору до Криму".

Добре, якщо це Мелітополь чи Бердянськ. Якщо це місто Пологи, Енергодар, Василівка, Михайлівка, Куйбишеве, Токмак — ці міста, скажімо так, краще поки що не відвідувати,

– попереджає зрадник.

Тобто росіянам фактично заборонили вільно пересуватися, що не дивно. Крим – це українська територія.

Коли Крим повернеться додому

ГУР називає Кримський міст "вкрай нестабільною конструкцією" та не радить їздити по ньому тим, хто не причетний до злочинів росіян. Раніше у відомстві говорили, що міст можуть лишити як шлях відходу для окупантів.

Військові експерти розказали, якою зброєю можна знищити Кримський міст.

А Олексій Данілов назвав 12 кроків з деокупації Криму.