В Курской области "хлопок" мог прийти на аэродром "Курск – Восточный", – соцсети

Ночью 25 ноября Курскую область России якобы атаковали дальнобойные ракеты ATACMS. Впоследствии в сети сообщили, что под удар мог попасть аэродром "Курск – Восточный".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети. Стоит отметить, что ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения ГУР Минобороны в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны атаковали российские военные объекты в Брянской, Калужской и Курской областях.

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ATACMS могли атаковать авиабазу в Курской области

OSINT-аналитики из проекта "КиберБорошно" опубликовали, как утверждается, момент прилета двух кассетных ATACMS по аэродрому "Курск – Восточный".

Атаку на Курщину прокомментировал также активист и волонтер Сергей Стерненко.

Аэродром "Курск – Восточный", пара ATACMS его улучшает,

– написал он.

В Курске ночью прогремела серия взрывов / Фото: "КиберБорошно"

Справка. Курск или Халино – это аэродром совместного базирования, что в 7 километрах к востоку от центра Курска. Здесь расположен международный аэропорт "Курск – Восточный" и военная авиабаза "Халино", на которой базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии, оснащенный самолетами Су-30СМ.

К слову, в ночь на 25 ноября военная разведка также атаковала нефтебазу в Калужской области России. По данным ГУР, нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.