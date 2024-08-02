Не Крымом единым: в Курске раздавались мощные взрывы

Неизвестные ракеты посетили оккупантов в Курске в ночь на 2 августа. В городе прогремело несколько взрывов.

Об угрозе ракетного удара россияне объявили в половине первого. Об этом пишут российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Курске

О первых взрывах в Курске стало известно в 1:00. На опубликованных видео можно услышать, что взрывы в городе такой силы, что смог включить сигнализацию у автомобилей.

Взрыв в Курске: смотрите видео

В то же время в комментариях россияне жалуются на то, что в городе не слышно сирен, а если и слышно, то очень плохо.

Отбой воздушной тревоги прозвучал в Курске в 2:00. Впрочем, и здесь не обошлось без проблем с сиренами. Местные начали жаловаться в комментариях, что отбой тревоги их пугает больше чем взрывы.

Как звучит отбой тревоги в Курске: смотрите видео

Напомним, что 31 июля в результате атаки ВСУ в Курске был поражен склад хранения вооружения и военной техники. Операцию проводили специально определенные подразделения ВМС Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.