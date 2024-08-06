Взрывное утро в Курске: местные пишут о прилетах и пожаре

Неспокойным выдалось утро 6 августа для россиян. На этот раз дроны снова посетили Курскую область России.

Местные жители в сети рассказывают, что громко было, в частности, в Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах. В то же время громче всего было в Судже, там сообщали о прилетах и мощных взрывах.

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Что известно об атаке на Курскую область

Тревогу в Курске объявили в 2:13, а уже в 3:15 местный губернатор Алексей Смирнов отчитался, что над городом было якобы сбито 3 БпЛА.

Впрочем, уже в 5:43 местные телеграмм-каналы начали писать, что дроны самолетного типа снова летят в сторону Курска. Через несколько минут в городе раздавались взрывы.

В Курске прилет / Фото из открытых источников

Местные сообщают о нескольких десятках прилетов в Суджанском районе Курской области. В то же время губернатор Курской области заявил, что над областью якобы сбили еще 11 БпЛА.

Взрывы в Курске: смотрите видео

Несмотря на заявления об отличной работе ПВО, Смирнов в 6:39 показал последствия атаки для города Суджа. По словам губернатора, ранены 5 человек, врачи оказывают им помощь. Сильно пострадали несколько домов.

Разрушенные дома в Суджа / Фото из открытых источников

Около 7 часов утра Смирнов заявил, что в небе над Курской областью якобы сбито уже 26 БпЛА самолетного типа.

Кадры ночной атаки на Суджи: смотрите видео

Заметим, что об атаке дронов также сообщал губернатор Брянской области. По его словам два реактивных БпЛА самолетного типа были якобы уничтожены силами ПВО.