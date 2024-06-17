Так, в Липецкой области оккупанты гонялись за неизвестными беспилотниками. В частности, на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности.

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Под ударом оказались военные объекты

Российский губернатор Артамонов заявлял об украинских беспилотниках, которые якобы были сбиты российской ПВО. Однако местные с этим не соглашаются.

По данным СНБО, последствия для россиян оказались несколько хуже, чем сообщали местные власти.

В Липецке были атакованы военные объекты, замаскированные под нейтральные заводы,

– заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В Липецке пострадал военный объект: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Жители Липецка сообщали о взрывах и дыме над тракторным заводом. Кроме того, очевидцы жалуются на атаку на Новолипецкий металлургический комбинат.

Россияне жалуются на атаку и сирены: смотрите видео

Впоследствии источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что одной из целей БПЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод: оба предприятия используются агрессором в военных целях.

Ночью россиянам было несладко