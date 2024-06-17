Так, у Липецькій області окупанти ганялися за невідомими безпілотниками. Зокрема, на території Липецької області вводився режим повітряної небезпеки.
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Під ударом опинилися воєнні об'єкти
Російський губернатор Артамонов заявляв про українські безпілотники, які нібито було збито російською пво. Однак місцеві з цим не погоджуються.
За даними РНБО, наслідки для росіян виявилися дещо гіршими, ніж повідомляла місцева влада.
У Ліпецьку були атаковані воєнні об‘єкти, замасковані під нейтральні заводи,
– заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
У Липецьку постраждав воєнний об'єкт: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
Жителі Липецька повідомляли про вибухи та дим над тракторним заводом. Крім того, очевидці скаржаться на атаку на Новолипецький металургійний комбінат.
Росіяни бідкаються на атаку та сирени: дивіться відео
Згодом джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили, що однією з цілей БПЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях.
Вночі росіянам було несолодко
- Тамтешній губернатор Артамонов вночі 17 червня повідомив про збиття щонайменше трьох українських безпілотників, два з яких було нібито подавлено над промисловою територією міста. Однак місцеві скаржилися на дим біля тракторного заводу.
- Ідеться про так зване ВАТ "Липецький трактор". Це оборонне підприємство, яке є виробником модернізованих самохідних гусеничних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В, С-300ВМ та "Антей 2500".
- Новолипецький металургійний комбінат – одне з найбільших підприємств чорної металургії країни-агресорки. Цей завод працює на військово-промисловий комплекс Росії та виконує велику кількість державних замовлень.
- Уранці міноборони Росії заявило, що над Бєлгородською, Воронезькою та Липецькою областями були збиті дрони. Загалом оборонне відомство окупантів відзвітувало про 6 збитих безпілотників.
- Зокрема, губернатор Воронезької області Гусєв повідомив, що вночі над територією регіону було нібито знищено два дрони. Не забув російський чиновник повторити традиційну мантру про те, що постраждалих та руйнувань немає. Однак наслідки там ще уточнюють.