В Лисичанске 16 августа прогремели взрывы. Сергей Гайдай сообщил о ликвидации российских оккупантов.

Пока никаких деталей нет. Неизвестно, сколько именно российских оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

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Даже не знаю, как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов, или – в Лисичанске снова "хлопок", а может, – курение убивает. Продолжение следует,

– заинтриговал глава Луганской ОВА.

Кстати, вчера, 15 августа, Гайдай говорил, что в результате взрывов в Попасной погибли около сотни руководителей вагнеров. Среди них были и заместители "повара" президента россии владимира путина евгения Пригожина.

Тем временем "хлопок" подвезли в Крым.

С самого утра во временно оккупированный Крым подвезли "хлопок". Сначала взрывы прогремели около Джанкоя – в селе Азовское вспыхнул склад с русскими боеприпасами. Там хранившиеся ракеты начали взрываться и разлетаться в разные стороны. Повреждения получила и железная дорога, соединяющая полуостров с Херсоном.

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Кстати, пожар вспыхнул и на трансформаторной подстанции в Джанкое. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что эта станцию россия использует для того, чтобы воровать энергию из Запорожской АЭС.

Через несколько часов взрывы прогремели на военном аэродроме россии "Гвардейское" возле Симферополя. российские пропагандисты заявили, что объект атаковали.

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