Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. По его словам, для российских военных станет больше проблем не только в самом Луганске, но и по всей линии фронта.
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Россияне вынуждены решать логистические проблемы
В последние дни во временно оккупированном Луганске очень неспокойно. Прилетало и в военкомат, и в "академию МВД", и даже в барбершоп, где в то время был коллаборант Игорь Корнет. Все это негативно влияет на состояние российского войска в целом.
Поражения складов оружия, командных пунктов и воинских частей прежде всего нарушают логистику, поставку и систему боевого управления. Все зависит от количества (ударов – 24 канала). Точечные удары – это хорошо, но какой-то системный эффект могут дать только массовые поражения,
– отметил Давид Гендельман.
По его словам, это немного напоминает эффект HIMARS, который был летом прошлого года. Из-за него россияне были вынуждены оттягивать склады боеприпасов и командные пункты в тыл. А это очень нелегкая работа, и ее не всегда можно сделать.
"Любое нарушение логистики или вообще, создание каких-либо проблем противнику на войне – это всегда полезно. И если сейчас действительно глубина поражения для Украины стала больше, то это создает для россиян очень много проблем", – подчеркнул военный эксперт.
Стоит отметить, что это не только создаст дополнительные хлопоты оккупантам в Луганске, но и на всей длинной линии фронта. Ведь новые ракеты Storm Shadow смогут доставать до любого уголка временно оккупированных территорий Украины.
Давид Гендельман о проблемах россиян из-за "хлопка" в Луганске: смотрите видео
Детальнее о недавних взрывах в Луганске
- В пятницу, 12 мая, в оккупированном Луганске прозвучало несколько взрывов. Тогда российская сторона сообщила о попадании либо в нефтехранилище, либо скопление военной техники. В то же время оккупационная "власть" также заявила о поражение завода "Полипак".
- Утром 13 мая местные снова слышали мощные взрывы. Пропагандисты утверждали, что прилетело в "академию МВД", где с 2015 года размещались военные. Здание находится фактически в центре города.
- Добавим, что экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что попали как раз в эти цели, о которых просил президент Украины. В то же время он подчеркнул, что следует соблюдать информационную тишину.