Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. За його словами, для російських військових побільшає проблем не лише у самому Луганську, але й по всій лінії фронту.

Дивіться також У Луганську після "бавовни" загорівся один із заводів: перед цим там гуляв зять Шойгу

Росіяни змушені розв'язувати логістичні проблеми

Останніми днями у тимчасово окупованому Луганську дуже неспокійно. Прилітало і у військкомат, і в "академію МВС", та навіть у барбершоп, де в той час був колаборант Ігор Корнет. Все це негативно впливає на стан російського війська загалом.

Ураження складів зброї, командних пунктів та військових частин насамперед порушують логістику, постачання та систему бойового управління. Все залежить від кількості (ударів – 24 Канал). Точкові удари – це добре, але якийсь системний ефект можуть дати лише масові ураження,

– зазначив Давид Гендельман.

За його словами, це дещо нагадує ефект HIMARS, який був влітку минулого року. Через нього росіяни були змушені відтягувати склади боєприпасів та командні пункти далі в тил. А це дуже нелегка робота і її не завжди можна зробити.

"Будь-яке порушення логістики або взагалі, створення будь-яких проблем противнику на війні – це завжди корисно. І якщо зараз справді глибина ураження для України стала більшою, то це створює для росіян дуже багато проблем", – підкреслив військовий експерт.

Варто зауважити, що це не лише створить додатковий клопіт окупантам в Луганську, але й на всій довгій лінії фронту. Адже нові ракети Storm Shadow зможуть діставати до будь-якого куточка тимчасово окупованих територій України.

Зверніть увагу! В Україні офіційно не коментували "бавовну" в Луганську. Водночас Служба безпеки України підтвердила 24 Каналу, що за підривом зрадника Ігоря Корнета стоять українські спецслужби.

Давид Гендельман про проблеми росіян через "бавовну" в Луганську: дивіться відео

Детальніше про нещодавні вибухи у Луганську