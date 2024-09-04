"Это терроризм": как мир реагирует на смертоносную атаку по Львову

Международное сообщество осудило массированный обстрел Украины, и в частности Львова, где российские ракеты унесли жизни 7 человек.

Друзья Украины призвали мировых лидеров предоставить нашей стране больше помощи и возможностей для защиты.

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Как мир реагирует на обстрел Львова

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис завил, что "слов недостаточно". Он призвал всех лидеров "полностью позволить украинцам защитить себя от этих ужасных нападений". Министр также убежден, что мир должен народу Украины больше.

Я категорически осуждаю атаки на Львов и Кривой Рог, но слов недостаточно, и мы должны народу Украины больше. Я призываю всех лидеров полностью позволить украинцам защитить себя от этих ужасных атак, достойно и суверенно, любыми законными средствами,

– написал он в соцсети X.

Немецкий обозреватель Юрген Наудитт тоже считает, что мир должен помочь Украине. Он опубликовал фото последствий атаки по Львову и фото канцлера Германии Олафа Шольца, написав: "Вот один из многих примирителей, которые делают недостаточно".

Профессор Стэнфордского университета и экс-посол США в России Майкл Макфол назвал действия россиян терроризмом. Он также отметил, что "лидеры в свободном мире должны сделать больше, чтобы позволить украинцам защитить себя".

Польша заявила о готовности помочь восстановить поврежденные дома во Львове

Польский премьер Дональд Туск написал в сети Х, что Польша готова помочь в восстановлении домов во Львове:

Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки стал центр города. Повреждено много исторических многоквартирных домов. Польша готова помочь в их восстановлении,

– сказал он.

Напомним, в результате обстрела Львова погибли 7 человек, еще 64 пострадали. 5 сентября в городе объявили Днем траура.