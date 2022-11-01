Довольно беспокойным для украинцев стало утро 1 ноября. Враг снова поднял в небо ракетоноситель МиГ-31, из-за чего по всей территории Украины раздались воздушные тревоги.

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Во Львовской области слышали звуки взрывов

Еще до начала сирен жители Львовщины могли прочесть в некоторых СМИ и телеграмм-каналах о взрывах. Как рассказывает глава ОВА Максим Козицкий, никакой угрозы по состоянию на 09:55 – момент появления публикации в сети нет.

Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги во Львовской области взрывы не раздавались. А звуки, которые могли слышать жители области – не взрывы. Они, уверяет Козицкий, под контролем соответствующих служб.

Все, что важно знать жителям области, я оперативно сообщаю в своих соцсетях. Если есть опасность, об этом информирует официальный телеграмм-канал департамента гражданской защиты населения ЛОВА – "Оповіщення ЦЗ",

– подчеркнул Козицкий.

Взрывы утром слышали в Киевской области

Заметим, что жители области во время воздушной тревоги слышали взрывы. В Киевской ОВА решили объяснить, что стало их источником, чтобы минимизировать переживания.

В ведомстве в 10:15 появилось сообщение, в котором говорилось об обучении саперов. Оно проходит в Вышгородском районе. В ходе учебы отрабатывают навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. И так уж случилось, что они пришлись именно в момент, когда в области звучала воздушная тревога.

И именно учения, подчеркивают в ОВА, стали причиной звуков взрывов, которые слышали жители некоторых общин. Их попросили сразу же не паниковать, а также доверять исключительно информации из официальных источников.

Напомним, что воздушная тревога в Украине раздалась около 09:10. Ее объявили по всей территории нашего государства, ведь в небо над Беларусью поднялся истребитель МиГ-31, являющийся ракетоносителем "Кинжала". Поскольку эту современную ракету очень сложно сбить, то именно поэтому всех без исключения жителей предупредили о потенциальной угрозе. Добавим, что на 10:42 по всей территории нашего государства прозвучали отбои.

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