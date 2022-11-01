Досить неспокійним для українців став ранок 1 листопада. Ворог знову підняв у небо ракетоносій МіГ-31, через що по всій території України пролунали повітряні тривоги.

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На Львівщині чули звуки вибухів

Ще до початку сирен мешканці Львівщини могли прочитати у деяких ЗМІ та телеграм-каналах про вибухи. Як розповідає глава ОВА Максим Козицький, жодної загрози станом на 09:55 – момент появи публікації у мережі – немає.

Він наголосив, що під час повітряної тривоги на Львівщині вибухи не лунали. А звуки, які могли чути мешканці області, – не вибухи. Вони, запевняє Козицький, під контролем відповідних служб.

Все, що важливо знати жителям області, я оперативно повідомляю у своїх соцмережах. Якщо є небезпека, про це інформує офіційний телеграм-канал департаменту цивільного захисту населення ЛОВА – "Оповіщення ЦЗ",

– підкреслив Козицький.

Вибухи зранку чули на Київщині

Зауважимо, що мешканці області під час повітряної тривоги чули вибухи. У Київській ОВА вирішили пояснити, що стало їхнім джерелом, щоб мінімізувати переживання.

У відомстві об 10:15 з'явився допис, у якому йшлося про навчання саперів. Воно проходить у Вишгородському районі. Під час навчань відпрацьовують навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. І так уже сталося, що вони припали саме на момент, коли в області лунала повітряна тривога.

І саме навчання, підкреслюють в ОВА, стали причиною звуків вибухів, які чули мешканці деяких громад. Їх попросили відразу ж не панікувати, а також довіряти винятково інформації з офіційних джерел.

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні пролунала близько 09:10. Її оголосили по всій території нашої держави, адже у небо над Білоруссю піднявся винищувач МіГ-31, який є ракетоносієм "Кинджала". Оскільки цю сучасну ракету надзвичайно складно збити, то саме тому усіх без винятку мешканців попередили про потенційну загрозу. Додамо, що станом на 10:42 по всій території нашої держави пролунали відбої.

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