Неспокійним для мешканців усієї України став ранок 1 листопада. Близько 09:10 сигнали про повітряну тривогу почали лунати спочатку в одній області, а потім карта з сиренами "почервоніла" повністю.

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Можлива загроза з Білорусі

За даними телеграм-каналів monitor, а також "Беларуські Гаюн", у небо над Білоруссю піднявся МіГ-31К, який є потенційним носієм надзвукової ракети "Кинджал". Саме тому повітряну тривогу оголосили по всій території України. Не ігноруйте сирену та переходьте до укриттів, щоб не ризикувати власними життями.

У чому небезпека "Кинджала"

Передовсім зауважимо, що випустити цю ракету можуть або з винищувача МіГ-31, який, власне, і піднявся у небо над Білоруссю. Або ж для цього використовують бомбардувальники Ту-22М3 чи Ту-160.

Сама ж ракета належить до типу найновіших, якими володіє країна-агресорка. Її прийняли на озброєння лише у 2018 році. Таких ракет у Росії не так уже й багато, та й атакує вона ними вкрай заощадливо. Її бойова частина становить 500 кілограмів, а швидкість польоту ракети – 3500 кілометрів на годину.

Ракета після запуску підіймається на шалену висоту. На ціль вона може здійснювати політ зі швидкістю у приголомшливі 12 тисяч кілометрів на годину. Тож збити таку ракету надзвичайно складно.