Неспокойным для жителей всей Украины стало утро 1 ноября. Около 09:10 сигналы о воздушной тревоге начали раздаваться сначала в одной области, а затем карта с сиренами "покраснела" полностью.

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Возможна угроза из Беларуси

По данным телеграмм-каналов monitor , а также " Беларуські Гаюн ", в небо над Беларусью поднялся МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Именно поэтому воздушная тревога была объявлена ​​по всей территории Украины. Не игнорируйте сирену и переходите к укрытиям, чтобы не рисковать собственными жизнями.

В чем опасность "Кинжала"

Прежде всего, отметим, что выпустить эту ракету могут либо из истребителя МиГ-31, который, собственно, и поднялся в небо над Беларусью. Или для этого используют бомбардировщики Ту-22М3 или Ту-160.

Сама же ракета относится к типу новейших, которыми владеет страна-агрессор. Ее приняли на вооружение только в 2018 году. Таких ракет в России не так уж много, да и атакует она ими крайне экономно. Ее боевая часть составляет 500 килограммов, а скорость полета ракеты – 3500 километров в час.