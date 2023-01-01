В оккупированной Макеевке сообщают о мощном "хлопке": могли погибнуть сотни оккупантов

Во временно оккупированной Макеевке мощный "хлопок" посетил одно из училищ города. Там находились сотни оккупантов.

Об этом пишут местные жители и даже российские военкоры. Соответствующее сообщение опубликовал журналист Денис Казанский.

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Местные жители, живущие неподалеку, пишут, что сначала прогремели мощные взрывы за несколько минут до Нового года – "хлопок" посетила одно из училищ города, где находилось немало оккупантов. В основном, там были мобилизованные россияне, которых завезли туда недавно.

Одни жалуются, что им не отвечают находившиеся там знакомые, а другие говорят, что оттуда до сих пор вывозят трупы и их около 500. Однако некоторые местные пишут, что ликвидированных оккупантов около 600.

Боевики и оккупанты перекрыли территорию вокруг училища и запрещают фотографировать все происходящее, однако в сеть попали кадры, на которых видно, что здания как такового больше нет. Пропагандисты буквально пылают – обвиняют российское военное руководство в безответственности и говорят, что подобные случаи их никак не учат.

Также местные пишут, что один из оккупантов выбежал из училища, охваченный огнем, упал на улицы и умер. Теперь стоит ждать сообщений от Генштаба ВСУ.

"Хлопок" посетил Макеевку / Скриншоты Дениса Казанского

В то же время в СтратКоме ВСУ говорят, что Макеевке в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежением мер безопасности и курением в неустановленном месте" погибли около 400 оккупантов, а еще 300 получили ранения различной степени тяжести.

Потери оккупантов на Бахмутском направлении

Накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что 31 декабря на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения Вооруженных Сил Украины и российских оккупантов.

Наши воины нанесли врагу колоссальные потери по меньшей мере 170 оккупантов погибли, а еще более 200 получили ранения. Украинские защитники и защитницы продолжают держать оборону в самых горячих точках на линии фронта и не только дают достойный отпор врагу, но и наносят урон оккупационной армии.