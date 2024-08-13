Наделали шума: Андрющенко рассказал о 2 взрывах в Мариуполе

В центре временно оккупированного Мариуполя днем 13 августа прогремели два взрыва. Причиной одного из них была работа российской "пе-ве-о".

Почти одновременно со взрывами оккупанты объявили воздушную тревогу в Азовском районе Ростовской области страны-агрессора, сообщил 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что сейчас известно о взрывах

Как отметил советник городского головы Мариуполя, россияне поставили системы ПВО в необычном месте. Поэтому сейчас агенты на оккупированных территориях занимаются идентификацией, где было размещено противовоздушную оборону.

Это первый шаблон российской защиты целей, которые размещены на территории Ростовской область. Думаю, что скоро из-за такой внезапной работы станет меньше ПВО вокруг Мариуполя,

– сказал Андрющенко.

Он также опубликовал карту с указанием ориентированного места, где действовала российская ПВО.



Ориентировочное место, где работала ПВО россиян / Фото: Петр Андрющенко

Мы понимаем, что это была не наша цель. Однако наделали немало шума, ведь было очень громко и вплотную к жилой застройке. В частности, неподалеку от жилого комплекса "Невский". Но это только помогает нам идентифицировать, где они размещаются,

– добавил советник городского головы.

Сейчас информации о попадании нет. Андрющенко призвал жителей, которые имеют данные о месте развертывания ПВО врага, сообщить.