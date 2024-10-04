Российская ПВО рассекретилась: Андрющенко рассказал детали взрывов в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел взрыв. Синхронно с этим громко было и в Бердянске, и вдоль всего побережья. В небе местные жители увидели след воздушной цели, которая была похожа на самолет.

Об этом 4 октября в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что едва ли эти взрывы можно считать "хлопком", вероятнее – "предхлопком" и скоро стоит ожидать позитивных новостей от Воздушных сил Украины.

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По цели работала российская ПВО

Андрющенко рассказал, что взрыв было слышно по всей линии Мариупольско-Бердянской агломерации из-за того, что сработала система ПВО России.

Наши люди наблюдали движение воздушной цели, которая издалека оставляла реверсный след, как самолет. По этой цели работали вражеские системы противовоздушной обороны. Мы не видели, чтобы было сбитие, исходя из этого, цель двигалась дальше, а российская ПВО рассекретила, где она расположена,

– сообщил Андрющенко.

Куда могла лететь цель

Советник городского головы Мариуполя предположил, что это был не российский самолет. Он рассказал, что в том направлении, куда двигалась эта воздушная цель, расположено не менее 2 российских аэропортов.

Один в Ейске, другой в Приморско-Ахтарске. Со второго вылетают самолеты, которые бомбят КАБами и выкорчевывают украинскую оборону. Кроме этого, это стандартное место запуска "Шахедов", которые потом терроризируют всю Украину и днем, и ночью. Возможно в эти выходные у россиян определенных объектов станет меньше, а у нас будет повод порадоваться,

– спрогнозировал Андрющенко.

К сведению! 3 октября российский аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области был атакован беспилотниками. Дроны ударили по складам с КАБами, стоянкам самолетов Су-35 и Су-34, местам хранения авиационного горючего.