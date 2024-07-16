В Мариуполе прогремела серия взрывов: есть прилеты

В ночь на 16 июля в оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. Есть прилеты.

Об этом сообщил советник городского головы. Петр Андрющенко отметил, что есть по меньшей мере два прилёты между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша.

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Что известно о взрывах в Мариуполе сегодня

Около 23:30 15 июля Андрющенко написал, что в Мариуполе зафиксировано более 5 взрывов. Заметил, что они продолжаются. Слышно по всему городу и району.

Прилеты. По меньшей мере два между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша. Судя по всему, "все сбили" дежурные системы ПВО. По характеру атаки – сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки,

– написал советник мэра Мариуполя.

Также отметил, что, предварительно, поступает информация о прилетах или падении обломков в районе БКосы и Мелекино Мариупольского района. Ее уточняют.

Уже вскоре Андрющенко написал, что в части города исчезло электроснабжение. Центральный район – Новоселовка блэкаут полный.

Прилеты в Мариуполе / Фото из телеграма Андрющенко