Больницы забиты: Андрющенко сообщил последствия "хлопка" возле аэропорта Мариуполя

В субботу, 22 июня, в Мариуполь и его окрестности пришел "хлопок". Взрывы раздавались и на полигоне, и в аэропорту, и неподалеку военкомата.

Есть раненые и погибшие. Также повреждена российская техника. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко поделился с 24 Каналом последствиями атаки.

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Двойной удар по авторитету противника

Андрющенко отметил, что взрывы раздавались в нескольких местах:

базирование оккупантов и ПВО в аэропорту города;

полигон на северо-западе в направлении села Старый Крым;

Безымянное в Новоазовском районе – пожар неподалеку ремонтной базы техники врага;

Кременевка.

"Общие результаты просто прекрасные. И 200, и 300, и поврежденная техника. Сложно подтвердить фотографиями и видео учитывая то, где все расположено. Если посылать человека ради фото, то мы его потеряем, а мы никогда не будем этого делать", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Доподлинно известно, что оккупанты вывезли 7 погибших из поселка Никольское. Силы обороны нанесли удар по казарме неподалеку фермы, расположенной рядом с военкоматом.

Больницы забиты. Большое количество раненых оккупантов. Наши люди видели, что "буханки", машины скорой помощи и "скорые" с черными номерами привозили и привозили в больницу интенсивной терапии на жилом микрорайоне 17. Там даже не всех принимали, поэтому отправляли по другим госпиталям,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Это тот случай, когда россияне не смогли скрыть такой мощный "хлопок". Даже не звучали заявления о работе ПВО или ВКС. Весь город знает, что были неплохие попадания. Атака 22 июня стала двойным ударом по российскому авторитету.

В Мариуполе зафиксировали вражеское судно

Ранее заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что порту города появился первый танкер с начала оккупации. По его словам, таким образом россияне стремятся поставлять дизель российской армии. Кроме того, это связано с тем, что оккупанты вскоре должны запустить новую железную дорогу в Мариуполь.