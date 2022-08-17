Еще один адский день, – Федоров о взрыве возле "комендатуры" оккупантов в Мелитополе

В Мелитополе 17 августа снова раздавались взрывы возле "комендатуры" оккупантов. Захватчики оцепили место инцидента.

Еще один адский день для оккупантов на территории Мелитополя, рассказал городской голова Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Оккупанты окружили район взрыва

Около 13:00 громкий взрыв прогремел на Юге Мелитополя. Именно в этом районе расположена комендатура. В настоящее время захватчики оцепили этот район, поэтому последствия взрывов пока неизвестны.

Враг полностью заблокировал выезд из города, а на въезде оккупанты проводят жесткие фильтрации. Мужчин даже раздевают для так называемого "досмотра".

Что этому предшествовало

17 августа в селах, расположенных на берегу Молочного лимана – Мордвиновцы, Гирсовцы и Дунаевцы, слышали серию взрывов. Затем были автоматные очереди. После этого сообщили о еще 4 мощных взрывах.

Кстати, украинские партизаны хорошо работают в Мелитополе. Чуть ли не каждый день там что-то взрывается. К примеру, недавно взорвали железнодорожный мост вблизи города. Железнодорожные перевозки – это первая цель партизан.

русские военные из-за страха начали вывозить свои семьи обратно в россию.

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