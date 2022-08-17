Ще один пекельний день для окупантів на території Мелітополя, розповів міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Окупанти оточили район вибуху

Близько 13:00 гучний вибух пролунав на Півдні Мелітополя. Саме у цьому районі розташована "комендатура". Наразі загарбники оточили цей район, тому наслідки вибухів поки невідомі.

Ворог повністю заблокував виїзд з міста, а на в'їзді окупанти проводять жорсткі фільтрації. Чоловіків навіть роздягають для так званого "досмотру".

Що цьому передувало

17 серпня у селах, розташованих на березі Молочного лиману – Мордвинівці, Гірсівці та Дунаївці, чули серію вибухів. Потім були автоматні черги. Після цього повідомили про ще 4 потужні вибухи.

До речі, українські партизани добре працюють в Мелітополі. Ледь не щодня там щось підривається. Наприклад, нещодавно підірвали залізничний міст поблизу міста. Залізничні перевезення – це перша ціль партизанів.

російські військові через страх почали вивозити свої сім'ї назад у росію.

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