Ночь ужасов для окупантов: в Мелитополе раздалось несколько мощных взрывов
Источник:Иван Федоров
Очень беспокойной была эта ночь для врага в Мелитополе. Известно, что в оккупированном городе раздалось сразу несколько мощных взрывов.
Информацию об этом сообщили в ряде телеграм-каналов, а затем подтвердил ее мэр Иван Федоров. Он иронически заметил, что оккупантам изрядно подгорает.
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Оккупантам пора бежать
Как отметил Иван Федоров, оккупантов этой ночью одолел ночной ужас. Около 02:00 стало известно, что в городе раздалось сразу несколько мощных взрывов.
Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?
– иронически добавил он.
Также в телеграм-каналах сообщили, что скорые помощи отправились в район аэродрома. Так что можем предположить, что совсем ничего не произошло в оккупированном Мелитополе.
Беспокойно было и вечером
Около 19:00 Иван Федоров рассказал, что силы сопротивления передавали "не добрый вечер" оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака.
За несколько часов до того "было громко" вблизи поселка Мирное, что в Мелитопольском районе. Там местные жители слышали сразу два громких взрыва. Как добавил Федоров, подсчитывают потери врага.
Взрывы раздавались и утром 5 апреля
- По словам Ивана Федорова, утром 5 апреля взрыв прогремел в северной части Мелитополя. Интересно, что за несколько дней до этой части города оккупанты стащили очередную партию своего вооружения.
- Собственно, говорится о районе, где расположен аэродром, а также локомотивное депо города. Заметил городской голова, что в этом направлении российские захватчики занимаются строительством очередной линии оборонительных сооружений.
- По словам Федорова, сейчас у врага происходит разрушение логистики. Причем это наблюдают сразу по нескольким направлениям.
- К примеру, на базе локомотивного депо российские захватчики разместили свою ремонтную базу. Там они приводят в порядок уничтоженную технику и другое вооружение. Известно, что после первого взрыва, раздавшегося на прошлой неделе, обрушилась крыша электроцеха.
- Городской голова добавил, что "хлопок" помогает также разрушать логистику оккупантов. Например, в последние разы, когда были попадания в локомотивное депо, там на хранении были электротяги или "дизели". Вероятно, использовать их враг больше не сможет.