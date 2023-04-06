Ночь ужасов для окупантов: в Мелитополе раздалось несколько мощных взрывов

Очень беспокойной была эта ночь для врага в Мелитополе. Известно, что в оккупированном городе раздалось сразу несколько мощных взрывов.

Информацию об этом сообщили в ряде телеграм-каналов, а затем подтвердил ее мэр Иван Федоров. Он иронически заметил, что оккупантам изрядно подгорает.

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Оккупантам пора бежать

Как отметил Иван Федоров, оккупантов этой ночью одолел ночной ужас. Около 02:00 стало известно, что в городе раздалось сразу несколько мощных взрывов.

Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?

– иронически добавил он.

Также в телеграм-каналах сообщили, что скорые помощи отправились в район аэродрома. Так что можем предположить, что совсем ничего не произошло в оккупированном Мелитополе.

Беспокойно было и вечером

Около 19:00 Иван Федоров рассказал, что силы сопротивления передавали "не добрый вечер" оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака.

За несколько часов до того "было громко" вблизи поселка Мирное, что в Мелитопольском районе. Там местные жители слышали сразу два громких взрыва. Как добавил Федоров, подсчитывают потери врага.

Взрывы раздавались и утром 5 апреля