Детонирует и детонирует, – мэр Мелитополя сообщил о мощном ночном "хлопке" в городе

Крайне беспокойной была эта ночь для россиян в Запорожье. В оккупированный Мелитополь завезли свежий "хлопок". Он долго и мощно детонировал.

Об этом рассказал городской глава Иван Фёдоров. Он отметил, что в Мелитополе раздалась серия громких взрывов.

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В небо взвился дым

Оккупанты снова неудачно курят на оккупированных территориях. Да так, что детонирует и детонирует,

– иронически отметил Федоров.

Он добавил, что нам остается дождаться деталей от Сил обороны Украины. В то же время подчеркнул одну, по его мнению, очевидную вещь: врагам следует бежать из нашей страны, пока они целы.

В телеграм-канале "Николаевский Ванёк" отметили, что в Мелитополе этой ночью детонировал один из складов с боекомплектом. Известно, что он находился в таком месте, где никто бы и не подумал. Поэтому очень хорошо, что наши военные нанесли точный удар по врагу.

Он также изложил несколько кадров. На них можно увидеть, как в небо вздымается дым. Также видно зарево.

Ночью в Мелитополе детонировал боекомплект врага / Фото из телеграм-каналов

Уже к утру появились дополнительные данные на "РИА-Мелитополь". Там сообщили, что попадание произошло в районе завода Гидромаш. Также выложили видео. На нем не видно детонации, но прекрасно слышно, что ночь была ужасно беспокойной.

Этой ночью в Мелитополе слышали много взрывов: смотрите видео

Какая ситуация на Запорожье сейчас