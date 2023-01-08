Детонирует и детонирует, – мэр Мелитополя сообщил о мощном ночном "хлопке" в городе
Источник:Иван Федоров
Крайне беспокойной была эта ночь для россиян в Запорожье. В оккупированный Мелитополь завезли свежий "хлопок". Он долго и мощно детонировал.
Об этом рассказал городской глава Иван Фёдоров. Он отметил, что в Мелитополе раздалась серия громких взрывов.
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В небо взвился дым
Оккупанты снова неудачно курят на оккупированных территориях. Да так, что детонирует и детонирует,
– иронически отметил Федоров.
Он добавил, что нам остается дождаться деталей от Сил обороны Украины. В то же время подчеркнул одну, по его мнению, очевидную вещь: врагам следует бежать из нашей страны, пока они целы.
В телеграм-канале "Николаевский Ванёк" отметили, что в Мелитополе этой ночью детонировал один из складов с боекомплектом. Известно, что он находился в таком месте, где никто бы и не подумал. Поэтому очень хорошо, что наши военные нанесли точный удар по врагу.
Он также изложил несколько кадров. На них можно увидеть, как в небо вздымается дым. Также видно зарево.
Ночью в Мелитополе детонировал боекомплект врага / Фото из телеграм-каналов
Уже к утру появились дополнительные данные на "РИА-Мелитополь". Там сообщили, что попадание произошло в районе завода Гидромаш. Также выложили видео. На нем не видно детонации, но прекрасно слышно, что ночь была ужасно беспокойной.
Этой ночью в Мелитополе слышали много взрывов: смотрите видео
Какая ситуация на Запорожье сейчас
- Поздним вечером 7 января в Запорожье прозвучала воздушная тревога, ее объявили в 22:02. Через 14 минут – в 22:16 – поступило сообщение о взрывах. По словам местных жителей, в пригороде и в самом Запорожье было более 10 взрывов. По данным телеграм-канала monitor, оккупанты атаковали город с РСЗО и С-300. Есть предположение, что для удара могли использовать ракеты с кассетными снарядами. Но все это еще должны подтвердить местные власти.
- Оккупанты атакуют, наши защитники их уничтожают. Так, стало известно, что на Запорожье ликвидировали Джамбулата Заураева. Он входил в так называемые ТикТок-войска. Более того, был сыном представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе. Доподлинно неизвестно, когда его уничтожили. Мы знаем, что присыпали его землей 3 января.
- Напоследок напомним слова Ивана Федорова. Городской голова отметил, что на Запорожье наблюдается интересная тенденция. Враг все активнее начинает убегать с оккупированных территорий. А все потому, что ВСУ увеличила интенсивность ударов.
- Заметим, что российские медики покинули Мелитополь еще до Нового года. И так поступают не только они. И это не удивительно, ведь они понимают, что рано или поздно территории освободят. И если они не убегут сейчас, то их будет ожидать наказание.