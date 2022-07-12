В Мирном возле Мелитополя слышали 25 взрывов: может гореть техника оккупантов
Источник:Иван Федоров
Вблизи оккупированного Мелитополя слышны звуки взрывов на территории военной базы, захваченной российскими захватчиками. По всей вероятности, туда попали украинские снаряды.
По информации местных жителей, горит база воинской части спасателей в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты. Всего было слышно около 25 взрывов.
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Как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, именно туда российские оккупанты перевезли уцелевшую военную технику после того, как украинские военные нанесли ракетный удар по их базе в районе аэродрома Мелитополя.Ракетный удар по аэродрому в Мариуполе. Это произошло 3 июля, когда украинские артиллеристы нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе (вероятно, такой точный удар украинские воины нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS). По предварительным данным, тогда погибло около 200 российских оккупантов.
Кроме того, в районе Мирного, Терпиня и Семеновки виден черный дым и слышны звуки взрывов. По предварительным данным, там также раздаются и автоматные очереди.
До этого была информация, что оккупанты решили разместить свою военную технику вблизи жилых домов в Мелитополе. А реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" на территориях всех заводов.
При этом в городе активно ездит военная техника оккупантов, а каждую ночь слышны звуки автоматной стрельбы.