В Москве и области жаловались на атаку неизвестных БпЛА: пришлось перекрывать воздушное пространство

В среду, 21 мая, Россию атаковали неизвестные беспилотники. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в московских аэропортах.

Об этом заявили в Росавиации, передает 24 Канал. Речь идет о "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский".

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Что известно об ограничениях

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии силами ПВО 3 дронов, якобы летевших на российскую столицу. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимали рейсы.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов,

– говорилось в сообщении.

Однако в 15:44 по местному времени ограничения возобновили для "Домодедово" и "Жуковский".

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Напомним, 21 мая взрывы также прогремели на Болховском заводе полупроводниковых приборов в Орловской области – важном элементе военной промышленности страны-агрессора. "Массированную атаку БпЛА" подтвердил губернатор региона.