Об этом и не только в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В частности, в России пожаловались на массированную атаку дронов на Крым.

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Удары по Чонгарскому мосту и по Крыму

Свитан отметил, что после того, как у ВСУ появились ракеты М-31 к HIMARS, а также ракеты Storm Shadow, которыми наши войска били по оккупированной материковой части Украины, россияне в Крыму создали военный хаб. К тому же создали совершенно без соблюдения каких либо инструкций, ангары были переполнены техникой и оружием.



Удар по Чонгарскому мосту / Скриншот Deep State Map

Наши разведчики, в частности Буданов, не зря едят свой хлеб. И они, и те, кто нанес удар по ангарам, сработали на отлично. Кроме того, разрушили железнодорожное полотно Чонгарского моста. Восстанавливать его россияне будут больше месяца, а значит с логистикой на Юге у них будут огромные проблемы.

Атака БПЛА на Москву

Появилась информация, что в последней атаке дронов на Москву участвовали иранские "Шахеды". Летчик-инструктор заметил, что Буданов и его ГУР легко могли перехватить иранские БПЛА и перенастроить их. В этом, действительно, нет ничего сложного.

Легко можно поверить, что уже среди наших беспилотников есть, в частности, и "Шахеды". На них можно написать "Герань", и россияне их и сбивать не будут, так что пройти они могут куда угодно. Это, конечно, сарказм, но в каждой шутке есть доля шутки,

– подчеркнул военный эксперт.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Прорыв фронта

Руководитель Нацгвардии Украины заявил, что наши войска могут прорвать фронт не в тех точках, где того ждут. Полковник запаса ВСУ подчеркнул, поскольку это говорит руководитель Нацгвардии, очевидно он намекает на города. Нацгвардейцы – это штурмовые пехотные отряды, которые научены воевать в городах.



ВСУ могут зайти в Донецк или Горловку / Скриншот Deep State Map

Учитывая это, можно предположить, что говорится, например, о Донецке или Горловке. Оккупированные города сейчас фактически пусты от российских войск. В частности, это можно понять и по недавней атаке по МВД в Донецке. И Донецк, и Горловка расположены в нескольких километрах от границы 24 февраля, где было возможно движение 9 лет назад.

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