Много взрывов и план "Ковёр" в аэропортах: Москву и Липецк атакуют неизвестные беспилотники

Россию в ночь на 4 апреля атакуют неизвестные добрые беспилотники. Под ударом оказалась столица страны-агрессора Москва, а также город Липецк.

В обоих городах также слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что происходило в Москве ночью

Российские пропагандисты писали, что Московская область находилась под атакой неизвестных БПЛА. Временные ограничения (так называемый план "Ковёр") ввели на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позже писали, что аэропорт Внуково все же возобновил свою работу. Относительно других – пока неизвестно.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что их ПВО якобы сбила дрон, который летел на город. На месте падения обломков "работают экстренные службы".

Гул стоял также и в Серпухове, что в Московской области.

В Серпухове в Московской области было неспокойно: смотрите видео

Какой была ночка в Липецке

Жители Липецка также внимательно слушали взрывы этой ночью, из-за чего даже гудели сигнализации в автомобилях. В общем местные жители насчитали уже около 20 громких взрывов.

В Липецке были взрывы: смотрите видео

В сеть даже попал момент уничтожения одного из, как говорят оккупанты, "украинских БПЛА" в небе над Липецком. Пропагандисты утверждают, что атака якобы ведется БПЛА типа "Лютый".

Уничтожение неизвестного беспилотника в Липецке: смотрите видео

Очевидцы рассказали, что слышно было от 15 до 20 громких взрывов над городом. Сейчас о разрушениях и пострадавших официальной информации нет. Над городом слышны звуки пролетающих БПЛА.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил о работе ПВО над городом. Он попросил жителей не подходить к обломкам и не трогать их.