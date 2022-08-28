Взрывы на мысе Фиолент в Крыму: пропагандисты сообщают о падении ракеты "Оникс"

Сегодня в Крыму сообщали о взрывах на мысе Фиолент и "хлопках" в "Казачьей бухте". Россияне сообщили, что упала их ракета "Оникс".

Российские СМИ сообщают, что в Крыму упала противокорабельная ракета "Оникс", которую они запускали по Украине.

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Российская ракета "Оникс" могла упасть на мысе Фиолент

По сообщению местных телеграм-каналов, после того, как россияне выпустили по Украине ПРК "Оникс", на мысе Фиолент в Крыму раздались взрывы.

Очевидно, что ракета действительно упала в Украине, но, правда, на временно оккупированной территории, где и базируются оккупанты. Интересный факт – именно в это время в Одесской области объявили об отбое.

При этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что война – это путь обмана, поэтому следует с осторожностью относиться к словам российских СМИ. При этом он признался, что такая новость не может не радовать.

После взрывов на мысе Фиолент начался пожар

Следует заметить, что после того, как на мысе Фиолент раздались взрывы, там начался сильный пожар. Что именно горит, пока неизвестно.

Определить, где именно горит сложно: местность неровная, храма не видно. На наших глазах дым превратился в огонь, огонь поднимается все выше и пожар, судя по тому, как разрастается зарево, все увеличивается,

– сообщает местный корреспондент.

Официальных комментариев пропагандистов о пожаре тоже пока нет.

Пожар на мысе Фиолент: фото из соцсетей

Напомним, что взрывы на мысе Фиолент прогремели примерно в 18:40.

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