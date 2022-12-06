После "хлопка" накануне Россия потеряла 2 самолета: в Воздушных силах оценили масштабы потерь

На двух российских аэродромах 5 декабря прогремели взрывы. Оккупанты потеряли 2 самолета Ту-95.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что каждый борт, который теряет Россия, это в пользу Украины.

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"Даже если есть убытки и летчики катапультируют – это тоже ощутимо. Пилотов нужно долго готовить. Если есть выход из строя или летного состава, это очень хорошие новости для нас. Можно даже порадоваться. Однако такой техники как Ту-95 и Ту-22, Ту-160 в России достаточно. Их используют в ограниченном количестве", – рассказал Игнат.

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В Саратовской области на аэродроме "Энгельс" прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что погибли три человека. Еще шесть получили ранения. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит на российских властях.

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Энгельс является одним из важнейших аэродромов, где базируется боевая авиация. Там расположены 2 два полка стратегических бомбардировщиков. Спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies и Planet Labs за 28 ноября доказывают, что аэродром "Энгельс" находится в боевой готовности.

Кроме того, взрывы были и на аэродроме "Дягилево" под Рязанью. Там поврежден бомбардировщик Ту-22.