"Невидимый беспилотник" или "ПВО взяли выходных": у россиян пылает из-за "хлопка" на аэродромах

Уже второй день на российских аэродромах в разных областях неспокойно. Из-за этого граждане враждебного государства взорвались возмущением в соцсетях, в частности, начали придумывать чушь о "невидимых беспилотниках" и обвинять Кремль в происходящем.

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что аэродром в "Энгельс" в Саратове посетило "бавовнятко" и повредило несколько бомбардировщиков. Впоследствии подобные инциденты произошли на авиабазе "Дягилево" и в Курске. В этом материале 24 Канала у вас будет возможность насладиться реакцией оккупантов в социальных сетях на произошедшее.

Читайте также Появились фото "незначительных повреждений обшивки" бомбардировщика Ту-22

Вместо уничтожения Украины – "хлопок" на российских авиабазах

Начать следует с того, что многие граждане вражеского государства начали писать, что их власть ни на что не способна и не может выполнить обещания, декларируемые в начале "специальной военной операции". В частности, один из пользователей сети пишет, что:

"вторая армия мира" почему-то забыла о "мощных наступательных операциях";

Кремль уже не упоминает об ударах по местам принятия решений в Киеве;

а из инфопространства исчезли такие понятия как "денацификация" и "демилитаризация".

Путин и его правление терпит взрывы на авиабазах в разных регионах России, думает лишь о зерновом соглашении и других финансово выгодных для себя решениях.



Население России сетует на власть / Скриншот с твиттера



Пользователь сети обвиняет российские власти / Скриншот с твиттера

"Невидимый беспилотник"

Стоит также упомянуть тех русских "паспортоносцев", которые решили воздержаться от критических комментариев в сторону Кремля и начали строить конспирологические теории относительно того, что произошло на аэродромах. По одной из "версий", мы, украинцы, придумали "волшебный беспилотник", не видящий их системы противовоздушной обороны. Однако если быть точными, мы его не придумали, потому что это действительно старый советский БПЛА. Словом, понять, что имели в виду россияне крайне тяжело.



Украина "использует" дроны, которые не видят российские ПВО / Скриншот из соцсетей

Российские ПВО "взяли выходной"

Украинские власти не подтверждали причастность к взрывам ни на одном из российских аэродромов. Все обвинения, летящие в сторону Киева от оккупантов, надуманы. Министр обороны Резников убежден , что причиной "хлопка" является несоблюдение правил безопасности и курения россиянами в запрещенных местах.

В целом комментариев было много, но все они были разного рода, однако общая тенденция такова – россияне искренне не понимают, куда делось иллюзорное "величие" их государства, и прозревают от того, что происходит. Несколько цитат из комментариев:

"А где наша ПВО – выходной взяла?";

"В ж*пи наше ПВО";

"Надо признавать ошибки, об*срались";

"Война с НАТО пока отменяется, надо дыры в заборе на аэродроме отремонтировать";

"Мы долго будем это терпеть?"

"Я начинаю беспокоиться о безопасности России, что-то часто начало прилетать".

Россияне в отчаянии из-за "взрывов" на аэродромах: смотрите скриншоты из соцсетей

Напомним, также сетью распространяются кадры того, как над российским небом поднимаются столбы дыма после "хлопка" на авиабазе под Курском. Это довольно удивительное зрелище, поскольку на фоне виден восход солнца.