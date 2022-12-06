Путин провел заседание Совбеза России: обсудили "внутреннюю безопасность"

На фоне взрывов на российских аэродромах Путин провел срочное заседание Совбеза. Говорили о "внутренней безопасности".

Заседание Совбеза России проходило на фоне новостей об атаках якобы украинских беспилотников на аэродромы государства-агрессора. Об этом сообщили росСМИ.

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Интересно, что совещание провели за закрытыми дверями и через видеосвязь. Кстати, по данным росСМИ, на заседании Совбеза говорили не только о граничащих с Украиной регионах, но и удаленных от границы. В частности, Рязанской и Саратовской области. Похоже, что российский диктатор паникует не на шутку.

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Кратко, что известно о последних взрывах в России

5 декабря росСМИ написали о взрыве на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Кстати, оттуда оккупанты запускают по Украине свои ракеты. Что же на самом деле произошло, неизвестно. Однако в России уже традиционно обвинили во всем наше государство. Вражеские СМИ заявили, что якобы прилетел какой-то беспилотник и повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, сообщили о взрывах бензовоза на другом российском аэродроме уже под Рязанью. Заметим, что на территории "Дягилева" тоже базировались бомбардировщики оккупантов.

Ночью 6 декабря "хлопок" посетил еще один вражеский аэродром. В этот раз уже в Курске. Известно, что там загорелся нефтенакопитель.

На "налет дронов" пожаловались и в Брянской области. Там якобы беспилотники атаковали комбинат "Слава".