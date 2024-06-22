Во время ночной атаки врага в Хмельницкой области прогремели взрывы

В ночь с 21 на 22 июня российские военные нанесли комбинированный удар по Украине. Так, под прицелом врага оказывалась и Хмельницкая область.

Там во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

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Взрывы в Хмельницкой области

Ночью 22 июня на территории Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Заметим, что сигналы воздушной тревоги в регионе начали раздаваться в 01:29. По предварительной информации, в области работали силы ПВО.

Заметим, что Воздушные силы ВСУ в 01:34 сообщили о движении "Шахедов" из Винницкой области в направлении Хмельницкой области. Уже в 04:07 там предупреждали о ракетной атаке на Хмельницкую область.

К слову, воздушная тревога в области продолжалась несколько часов. В частности, в регионе она была с 01:29 до 05:04.

Напомним, что этой ночью взрывы были также и в Винницкой области. Его было слышно около четырех часов утра. Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о группе ракет в Винницкой области.

Также взрывы слышали в Ивано-Франковской области. Как сообщили СМИ, звуки, похожие на взрывы, слышали в 04:24. Уже в 04:27 звуки взрыва были слышны в Луцке. В Воздушных силах сообщили о ракете над городом.